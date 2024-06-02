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dima0782
ASUS анонсирует ROG Ally X: улучшенная производительность, эргономика и время автономной работы
Asus ROG Ally X уже доступен для предварительного заказа по новой цене и с новыми характеристиками. Двойная емкость аккумулятора обеспечивает двойное пространство для хранения данных.

Компания Asus официально представила новый портативный игровой ПК ROG Ally X. Устройство обладает характеристиками, которые произведут фурор в игровом мире. Разработанный в качестве конкурента модели Steam Deck OLED от Valve, ROG Ally X получил множество обновлений и улучшений. 

Asus ROG Ally X выделяется чипсетом AMD Z1 Extreme и 7-дюймовым VRR-дисплеем с частотой 48-120 Гц. Устройство оснащено аккумулятором двойной емкости, двумя накопителями и двумя портами USB-C. Он также предлагает на 50 % больше памяти и 15 % прироста производительности при частоте 7500 МГц. Эргономика устройства также была значительно улучшена.

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Источник: AMD

Asus полностью переосмыслила дизайн и внутреннюю компоновку устройства. Было использовано более прочное, тонкое и легкое шасси. Вес устройства составляет всего 678 граммов, что всего на 70 граммов тяжелее оригинальной модели. Благодаря новому модулю охлаждения и меньшим, но более мощным вентиляторам устройство работает тише и обеспечивает лучшее охлаждение.

В ROG Ally X используются новые джойстики с более качественными потенциометрами ALPS. Они также имеют более широкое основание и пластиковые захваты с низким коэффициентом трения для более плавного движения. Джойстики совместимы с комплектами для модернизации магнитных джойстиков на основе эффекта Холла, долговечны и рассчитаны на 5 млн циклов вращения.

Устройство оснащено полноразмерным слотом для твердотельного накопителя M.2 2280 PCIe 4, который поддерживает двухсторонние диски. Кроме того, вместо фирменного порта Asus XG Mobile eGPU добавлен второй порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Этот порт обеспечивает скорость 40 Гбит/с, зарядку от USB-C PD мощностью 100 Вт, видеовыход DP 1.4 и 4 дорожки PCIe для стандартных eGPU.

D-pad теперь восьмипозиционный и более крупный. Лицевые кнопки выполнены в более длинном корпусе и обеспечивают более стабильное нажатие. Динамики имеют увеличенную площадь, обеспечивая чуть большую громкость и басы. Тактильные моторы были перенесены на края устройства и обеспечивают более выраженную обратную связь. Плечевые кнопки установлены таким образом, что они меньше подвержены повреждениям при падениях, а кнопки включения стали шире и выполнены из прозрачного пластика.

Asus обещает, что батарея ROG Ally X будет сохранять 80 % емкости в течение трех лет. Устройство поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, но в комплекте с ним поставляется адаптер на 65 Вт. Кроме того, владельцы Ally смогут перенести свои настройки на новый Ally X с помощью облачного резервного копирования. 

ROG Ally X доступен для предварительного заказа с ценником $799 и поступит в продажу 22 июля. 

#asus #игровая консоль #портативная игровая консоль #asus rog ally x
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Официально представлен портативный компьютер Asus ROG Ally X с 24 ГБ оперативной памяти DDR5-7500
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