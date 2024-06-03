MSI опередит конкурентов на рынке мобильных игровых устройств

Компания MSI готовится представить очередную портативную игровую консоль. 8-дюймовая модель Claw 8 AI+ будет оснащена процессорами Intel Core Ultra 200 Lunar Lake. Утечка информации сообщает также, что продолжительность работы этих устройств будет увеличена.

Известный инсайдер с ником @momomo_us опубликовал в Twitter сведения о том, что данное устройство получит интерфейс Thunderbolt 4 Type-C, улучшенные кнопки управления и более лёгкий блок питания. Сообщается, что MSI сотрудничала с компанией Bethesda для создания специальной версии консоли в стилистике игровой вселенной Fallout. Размер экрана здесь уменьшится до 7 дюймов при разрешении Full HD. Неизвестно, будет данное устройство представляет собой вариант уже выпущенной консоли MSI Claw A1M или же будущей Claw 8 AI+.

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Если говорить о процессорах Lunar Lake, Intel должна представить их в третьем квартале. Консоль на их основе должна стать конкурентом для только что представленной Asus ROG Alley X на процессоре AMD Ryzen Z1 Extreme и с диагональю экрана 7 дюймов.

Наличие обозначения AI в названии говорит о применении алгоритмов искусственного интеллекта. Что они дадут, пока неизвестно. От чипов Core Ultra 200 при обработке искусственного интеллекта ждут производительности свыше 100 TOPS. Это на порядок превосходит возможности нынешних процессоров Intel Meteor Lake в составе игровой консоли Claw A1M.

Графическая составляющая процессоров Core Ultra 200 должна быть основана на новой архитектуре Battlemage.