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ddr22
ASUS представила ROG Ally X c улучшенной производительностью, эргономикой и временем работы
ROG Ally X также предлагает USB4, USB 3.2 Gen 2 Type-C и поддержку быстрой зарядки.

ASUS представила новую портативную игровую консоль ROG Ally X, которая является улучшенной версией прошлогодней модели ROG Ally. Консоль оснащена процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, но имеет на 50% больше объединенной памяти - теперь до 24 ГБ LPDDR5X-7500.

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Другими улучшениями являются наличие слота для M.2-2280 NVMe SSD и увеличенная емкость накопителя до 1 ТБ. Также была снижена игровая температура на 6 °C. Однако самым значительным обновлением стал аккумулятор емкостью 80 Вт-ч, что вдвое больше, чем у предыдущей модели. 

Вместе с этими обновлениями консоль получила поддержку USB4, включающего DisplayPort passthrough от iGPU, а также отдельный USB 3.2 Gen 2 Type-C. ROG Ally X будет доступна с июля по цене 799 долларов и включает 3-месячную подписку на Xbox Game Pass.

ROG Ally X также поддерживает быструю зарядку с помощью USB-PD и работает с 140-ваттным зарядным устройством, основанным на GaN. Габариты консоли остались практически прежними, за исключением увеличения толщины на 4 мм и веса на 70 г.

Хотя точное увеличение времени автономной работы не указано, можно ожидать значительного улучшения в сравнении с предыдущей моделью. ROG Ally X была продемонстрирована на мероприятии ASUS перед выставкой Computex, и компания также обещает представить еще несколько новых продуктов в ближайшее время.

#rog ally x
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ASUS подтвердила дату презентации игровой консоли ROG Ally X и показала её тизерное изображение
Asus представила игровую портативную консоль ROG Ally X с обновленными характеристиками
Asus ROG Ally X представлена официально
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