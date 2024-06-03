ASUS представила новую портативную игровую консоль ROG Ally X, которая является улучшенной версией прошлогодней модели ROG Ally. Консоль оснащена процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, но имеет на 50% больше объединенной памяти - теперь до 24 ГБ LPDDR5X-7500.
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Другими улучшениями являются наличие слота для M.2-2280 NVMe SSD и увеличенная емкость накопителя до 1 ТБ. Также была снижена игровая температура на 6 °C. Однако самым значительным обновлением стал аккумулятор емкостью 80 Вт-ч, что вдвое больше, чем у предыдущей модели.
Вместе с этими обновлениями консоль получила поддержку USB4, включающего DisplayPort passthrough от iGPU, а также отдельный USB 3.2 Gen 2 Type-C. ROG Ally X будет доступна с июля по цене 799 долларов и включает 3-месячную подписку на Xbox Game Pass.
ROG Ally X также поддерживает быструю зарядку с помощью USB-PD и работает с 140-ваттным зарядным устройством, основанным на GaN. Габариты консоли остались практически прежними, за исключением увеличения толщины на 4 мм и веса на 70 г.
Хотя точное увеличение времени автономной работы не указано, можно ожидать значительного улучшения в сравнении с предыдущей моделью. ROG Ally X была продемонстрирована на мероприятии ASUS перед выставкой Computex, и компания также обещает представить еще несколько новых продуктов в ближайшее время.