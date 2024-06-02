Они будут совместимы с функциями Microsoft Copilot Plus, но, судя по всему, не сразу.

NVIDIA и AMD готовят к выпуску игровые ноутбуки с функциями AI Copilot Plus, сообщает The Verge.

«Недавно анонсированные ноутбуки RTX AI PC от ASUS и MSI оснащены графическими процессорами GeForce RTX 4070 и энергоэффективными однокристальными системами с возможностями Windows 11 AI PC», — говорится в сообщении NVIDIA в блоге. Компания подтвердила изданию The Verge, что эти ноутбуки будут оснащены новейшими процессорами AMD Strix Point. По слухам, эти процессоры будут выпускать в рамках серии Ryzen AI 300.

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Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA также намекнула журналистам, что первые ПК Copilot Plus на базе процессоров AMD на момент выхода могут ещё не поддерживать все возможности искусственного интеллекта Microsoft. «Эти Windows 11 AI PC получат бесплатное обновление Copilot+, когда оно станет доступным», — говорится в сообщении NVIDIA. Официальных подробностей нет, но специалисты полагают, что Microsoft, возможно, не будет готова реализовать поддержку Recall и других ИИ-функций Windows на чипах AMD так скоро. В таком случае, новые ИИ функции Windows какое-то время будут эксклюзивными для ПК на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X.

В то время как Microsoft реализует ускорение моделей искусственного интеллекта на встроенных в новые процессоры нейронных блоках NPU, NVIDIA продолжает продвигать свои видеокарты и новый бренд ноутбуков RTX AI, отмечая, что её графические процессоры способны выполнять более сложные рабочие задачи с искусственным интеллектом, чем NPU.