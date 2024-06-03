Аппараты iPhone получат обновлённый интерфейс с новой версией iOS

Ожидается, что выходящая осенью операционная система Apple iOS 18 принесёт ряд значительных изменений. В первую очередь ждут функциональность искусственного интеллекта, в том числе транскрипцию и сводки информации на основе ИИ. Искусственный интеллект должен войти в состав таких приложений Apple, как Safari, Spotlight Search, Siri, Mail и Messages.

Также появится возможность создавать смайлы при помощи генеративного ИИ. Наконец, последние сведения говорят об обновлении центра управления системы.

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Об этом рассказал известный журналист Марк Гурман. В частности, изменения будут отображаться в виджете «Сейчас играет» и в элементах управления устройствами умного дома HomeKit.

Приложение «Настройки» получит упрощённый интерфейс, улучшенную организацию и поиск, что относится также к macOS. К настоящему моменту центр управления не получал серьёзных изменений с 2017 года, когда был представлен аппарат iPhone X. За минувшие 7 лет необходимость в усовершенствованиях назрела.

Хотя подробный список изменений в центре управления назван не был, можно высказывать предположения. Интерфейс виджета «Сейчас играет» может стать более крупным, получив в своё распоряжение обложку альбома и полосу прогресса по умолчанию. В элементах управления HomeKit может появиться возможность вручную выбирать аксессуары, чтобы включать их в центр управления.

10 июня начнётся конференция разработчиков Apple WWDC, где информации по этим вопросам может стать больше.