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Vlad_37
iOS 18 позволит создавать новые эмодзи с помощью генеративного искусственного интеллекта
С этим инструментом также не нужно будет ждать выпуска новых эмодзи в iOS 18, поскольку пользователь сможет создавать их самостоятельно.

До презентации iOS 18 осталось всего две недели, а слухи о том, что нас ждет, все усиливаются. Недавно мы узнали, что появятся функции персонализации, которые позволят менять цвет иконок приложений. Но помимо этого, мы также сможем создавать эмодзи с помощью искусственного интеллекта.

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Как написал Марк Гурман в последнем выпуске своей официальной рассылки Power On, одним из направлений использования генеративного ИИ в iOS 18 станет создание собственных эмодзи. Apple стремится к тому, чтобы этот новый инструмент создания эмодзи стал одним из самых ярких и популярных среди пользователей.

Марк Гурман считает, что инструмент для создания эмодзи пойдет дальше, чем мы думаем. Благодаря искусственному интеллекту пользователи смогут создавать собственные эмодзи на основе того, что они вводят. Это означает, что для каждой ситуации можно будет придумать свой эмодзи, если в каталоге нет подходящего.

Обычно Apple выпускает новые эмодзи весной, вместе с новой версией iOS. Так было, например, с iOS 17.4 и так будет в предстоящей версии iOS 18. Однако благодаря новому инструменту для создания эмодзи на основе искусственного интеллекта не нужно будет ждать, пока их добавят, их можно будет создавать самостоятельно.

Этот новый инструмент будет очень хорошим ходом со стороны Apple, чтобы стимулировать пользователей к использованию искусственного интеллекта, который появится на устройствах Apple в следующих операционных системах. Все пользуются смайликами, и наличие инструмента для их создания - хороший способ приучить пользователей к ним.

Ожидается, что в iOS 18 появятся и другие функции искусственного интеллекта во многих встроенных приложениях, а также обновленная Siri, которая, как ожидается, станет главной звездой мероприятия. Наконец, ожидается, что Apple также запустит чат-бота, который будет работать на базе ChatGPT от OpenAI. Однако, судя по всему, некоторые из них будут находиться в стадии бета-тестирования, как это уже было в прошлом, например, с Universal Control.

#ios 18 #функции
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