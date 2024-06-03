Apple готовится сделать новые iPhone ещё более утончёнными

Смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max уже сейчас обладают минимальными рамками вокруг экрана. Возможно, на этом Apple успокаиваться не собирается и в моделях следующего поколения эти рамки могут стать ещё более узкими. Об этом рассказал один из инсайдеров на портале Weibo.

Ширина рамок может сократиться на 40%, в результате чего соотношение размера экрана к площади корпуса может стать больше прежнего.

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Ранее сообщалось, что на этих аппаратах размер экрана вырастет. Их диагональ должна стать 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Инсайдер Setsuna Digital пишет, что ширина рамок на iPhone 16 Pro Max будет 1,15 мм, тогда как iPhone 16 Pro получит рамки 1,2 мм. Это меньше, чем на любом уже выпущенном смартфоне. Более известный инсайдер Ice Universe подтвердил, что рамки iPhone 16 Pro будут более узкими, чем на аппаратах Galaxy S24. Он назвал их самыми тонкими в мире. Также он поделился изображением смартфона, продемонстрировав тонкие рамки.

Как разработчики добьются этого, не сообщается. Утечки данных говорят о технологии Border Reduction Structure. Она может усложнить производство экранов, в результате чего экраны и сами смартфоны могут подорожать.