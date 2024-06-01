Ранее сообщалось, что обвиняемые обменяли поддельные iPhone на настоящие. Сейчас их привлекают к ответственности.

Apple всегда оперативно борется с новыми типами мошеннических схем. Однако аферы редко достигают таких больших размеров, как в последнем случае. В настоящее время в американском штате Калифорния пять человек обвиняются в мошенничестве: как сообщает в пресс-релизе от 31 мая газета Los Angeles Daily News, был нанесен ущерб на общую сумму 12,3 миллиона долларов.







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Мошенничество всегда работало по одной и той же схеме: люди приносили в магазины Apple Store поддельные дешевые копии настоящих устройств Apple, таких как iPhone или iPad. Там они утверждали, что их устройства не работают и требовали замены. В магазинах Apple сотрудники меняли контрафактную продукцию на новую, оригинальную. Сообщается, что в общей сложности преступники совершили мошенничество 16 000 раз.

Для своих чрезвычайно дешевых подделок мошенники использовали действительные серийные номера реально проданных продуктов Apple. Преступники сотрудничали с подельниками из Китая, которые производили дешевые продукты с поддельными серийными номерами. Оригиналы затем продавались на китайском рынке.

Чтобы замести следы, мошенники посещали до 10 магазинов Apple Store в день в Южной Калифорнии в период с декабря 2024 года по март 2024 года. Они маскировались, используя, среди прочего, поддельные адреса, арендованные почтовые ящики и другие приемы для запутывания следов.

Серийные номера были получены от устройств, которые другие люди фактически купили в магазинах Apple в США и на которые еще действовала гарантия. Таким образом, эти клиенты больше не могли предъявлять свои гарантийные претензии.

Пятерым обвиняемым теперь предъявлено обвинение в 22 преступлениях. Процесс должен начаться в ближайшее время. Если вина будет доказана, им будут предъявлены многочисленные обвинения, включая мошенничество, кражу личных данных и торговлю контрафактной продукцией.