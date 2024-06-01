iPhone 5s официально внесен в список винтажных продуктов бренда Apple.

Представители Apple сообщают, что отныне iPhone 5s не принимают в Apple Store в программах trade-in, сервисных центрах по ремонту и обслуживанию устройств. Компания уточняет, что это не единичный случай, с этой процедурой сталкиваются все модели бренда спустя 5-7 лет по окончании официальных продаж.

Помимо iPhone 5s, о котором когда-то мечтали многие пользователи, в перечень устаревших моделей вошли iPod touch VI поколения и 21,5-дюймовый iMac.

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Источник изображения: Protexinfo

При необходимости винтажные брендовые модели можно отнести в ближайший сервисный центр. Но важно понимать, ремонт устройств возможен лишь в том случае, если у мастера на момент обращения будут нужные запчасти. Если их не будет в наличии, аппарат не смогут починить.

Напомним, Apple представила iPhone 5s осенью 2013 года. Одной из ключевых особенностей является сканер Touch ID в кнопке «Home». В то время это казалось инновационным и модным, многие люди обращали внимание на эту деталь.