Сертификация организации 3C рассказала кое-что о зарядке аппарата Honor.

В минувшем месяце компания Honor представила у себя на родине смартфоны Honor 200 и 200 Pro. Теперь на очереди у неё складной аппарат, который ожидается уже в июне. Это должна быть раскладушка, которая уже могла получить в Китае сертификат 3C. Аппарат обладает модельным номером LRA-AN00 и его появление ожидается под именем Magic V Flip.

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Пока нет уверенности, что речь идёт именно об этом смартфоне. В списке говорится о наличии в комплекте поставки адаптера для зарядки HN-110600C00 / HW-110600C02 с поддержкой мощности 66 Вт.

Ранее сообщалось, что Magic V Flip будет обладать крупным основным экраном, по сравнению с экраном Motorola Razr 50. Точный размер диагонали не называется. Ожидается наличие круглого модуля с тремя камерами внутри и светодиодной вспышкой.

Ёмкость аккумулятора этого смартфона составляет 4500 мАч, что является рекордным значением для аппаратов-раскладушек. Другие характеристики пока остаются неизвестными.

Считается также, что в настоящее время ведётся разработка смартфонов Honor X60 для китайских покупателей. Эти аппараты тоже могут быть представлены в июне, но характеристики неизвестны. Ожидается наличие экрана с изгибами со всех четырёх сторон, крупная батарея и корпус с защитой от падений.

Ещё в разработке находится складной смартфон Magic V3, который будет сворачиваться горизонтально. В нём ожидается применение флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, а его дебюта ждут в июле.