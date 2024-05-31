Санкции со стороны США не помешали Huawei стать ведущим производителем складных смартфонов

С момента появления модели Galaxy Fold в 2019 году и Galaxy Z Flip в 2020 году компания Samsung является лидером мирового рынка складных смартфонов. Точнее, являлась до настоящего времени. Впервые южнокорейского производителя потеснили с его трона.

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Исследовательская фирма Counterpoint Research утверждает, что новым лидером является компания Huawei. По итогам первого квартала она сумела обойти Samsung на рынке складных смартфонов. На её долю пришлось 35% поставок против 23% у Samsung. Для сравнения, годом ранее доля Huawei была лишь 14%, а у Samsung 58%.

Считается, что причиной такого рывка Huawei стало предложение в складных аппаратах поддержки сетей связи 5G Одним из наиболее продаваемых в Китае аппаратов оказался Huawei Mate X5. Этот смартфон лидировал на протяжении трёх кварталов подряд. Также в последнем квартале был популярен смартфон Huawei Pocket 2. С моментом введения санкций в 2019 году компания делает ставку главным образом на домашний рынок. На долю Китая пришлась подавляющая часть поставок складных смартфонов Huawei.

Honor и Motorola также показали значительный прирост поставок за год. В данном случае эти поставки были главным образом за пределами Китая. Эти два производителя располагаются следом за Samsung на третьем и четвёртом местах соответственно.

Впервые с 2021 года складывающиеся как книжка смартфоны оказались более популярными, получив долю 55%. До конца нынешнего года ожидается появление новых моделей Honor, Xiaomi и Samsung Galaxy Z Flip 6. В результате сворачивающиеся в стиле раскладушки аппараты по итогам года могут выйти в лидеры.