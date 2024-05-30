Запуск новинки может состояться уже в июне.

Уже через несколько недель Honor может выпустить свой новый смартфон со складным экраном, обладающий целым рядом преимуществ, выгодно отличающих его от конкурентов, говорится в материале сайта Gizmochina.

Как заявляет информатор Digital Chat Station, новый складной смартфон Honor, относящийся к серии Magic, получит самый большой внешний экран за всю историю индустрии, а также самую большую батарею. Также утверждается, что складной дисплей новинки будет характеризоваться весьма большим количеством сгибаний, которые он сможет выдержать без последствий. Запуск новой модели ожидается уже в следующем месяце.

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Ранее изображения нового складного смартфона Honor появились в сети Интернет благодаря патентной заявке, поданной в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая — тогда стало известно, что модель будет иметь уникальный дизайн с острыми углами, который позволит новинке выгодно отличаться от своих конкурентов.

Также на изображениях было продемонстрировано, что новое устройство получит более тонкие рамки по сравнению с конкурирующими моделями, а также систему камер, которая будет занимать крайне мало места на панели по сравнению с остальными смартфонами.

Источник фото: Gizmochina

В ходе презентации смартфонов серии Honor 200, проводимой несколько дней назад, глава компании заявил, что предстоящий складной смартфон производителя станет уникальным продуктом.

Ожидается, что функциональность внешнего экрана могла бы стать одной из ключевых особенностей новой модели Honor. Точной информации о дате запуска новинки и её стоимости пока не имеется.