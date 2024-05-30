OnePlus Pad 2 предложит премиальные характеристики

Планшеты производства OnePlus являются не самыми популярными, зато по цене они значительно доступнее предложений Apple или Samsung. Скоро в продажу должна поступить модель OnePlus Pad 2 и относительно этого устройства уже начинают появляться утечки информации. Похоже, что процессор в планшете китайского производителя будет значительно усовершенствован.

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Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что устройство прошло сертификацию в Китае. Этот планшет будет переименованным вариантом модели Oppo Pad 2, поэтому их характеристики должны быть одинаковыми.

Ожидается экран LCD размером 12,1 дюйма с соотношением сторон 7:5, как и у планшета первого поколения. Пиковая яркость будет достигать 900 нит, тогда как разрешение увеличится до 3000 x 2120 пикселей.

Корпус останется металлическим. Ёмкость аккумулятора будет составлять 9510 мАч при мощности зарядки 67 Вт. Планшет будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как модель первого поколения была оснащена чипом Mediatek Dimensity 9000.

Объём оперативной памяти составит 16 ГБ, хранилище 512 ГБ. Наверняка будет предлагаться также конфигурация с меньшим объёмом памяти. Также должен быть представлен стилус Oppo Pencil 2 с линейным движком.

Планшет будет работать на системе Android 14 с программной оболочкой ColorOS. Скоро устройство должно поступить в продажу в Китае, а через несколько месяцев и в других странах.