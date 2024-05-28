В преддверии запуска были раскрыты некоторые ключевые характеристики и детали дизайна Ace 3 Pro.

Компания OnePlus выпустила Ace 3 в январе 2024 года, и с тех пор ходят слухи о моделях Ace 3 Pro. И сегодня были раскрыты подробности данной модели от инсайдера Digital Chat Station. Впоследствии эта информация была им удалена.

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Он предполагает, что устройство близится к релизу. Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем от BOE с разрешением 1,5K и плавной частотой обновления 120 Гц. По слухам, под корпусом устройства будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и впечатляющим объемом памяти 1 ТБ. Ожидается, что в комплект также будет включен большой аккумулятор ёмкостью 6100 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Утверждается, что дизайн Ace 3 Pro отличается от своего приёмника. У него будет круглый модуль камеры, который можно увидеть в сериях OnePlus 12 и 11. Устройство может быть изготовлено в трех вариантах материала: керамика, стекло и кожа. По слухам, керамическая модель будет иметь белую заднюю панель, а стеклянный вариант может иметь яркую серебряную отделку. Предполагается, что дизайн также будет включать в себя «мета-среднюю рамку» и «большое круглое украшение» для камеры на задней панели.

Что касается системы камер, Ace 3 Pro может иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков. Ожидается, что задняя камера будет состоять из тройного объектива, включая 50-мегапиксельный основной датчик с OIS для стабилизации изображения, а также 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный вторичные датчики.