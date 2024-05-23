В своём следующем флагмане OnePlus сосредоточится на улучшении производительности, времени автономной работы и камере.

В соответствии с последними данными, полученными от инсайдера Digital Chat Station (DCS), OnePlus планирует сосредоточиться на повышении производительности, времени автономной работы и системы камер в следующем флагмане. OnePlus 13 может стать одним из первых смартфонов, оснащённых процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который в первую очередь появится в серии Xiaomi 15.

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OnePlus 13 будет оснащён новым одноточечным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и измененной формой кремниевого анода. По словам информатора, аккумулятор имеет «огромную ёмкость», что может означать, что он будет больше, чем у OnePlus 12. Ожидается, что телефон сохранит большой дисплей, возможно, 6,8-дюймовая 2K LTPO OLED-панель с меньшим изгибом. Система камер также получит обновление, включая тройную камеру с улучшенным перископическим объективом. Хотя степень защиты телефона IP68 не подтверждена, испытания на мобильность «были проведены».

Помимо OnePlus 13 ходят слухи о выходе ещё одного флагманского телефона на китайском рынке в этом году — OnePlus Ace 3 Pro, который будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и будет конкурировать с такими устройствами, как Realme GT 6 и предстоящим Redmi K70 Ultra. Более подробную информацию о OnePlus 13 и OnePlus Ace 3 Pro стоит ожидать не задолго до анонса.