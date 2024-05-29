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HMD готовит три смартфона среднего уровня на чипах Snapdragon
HMD вслед за аппаратами Pulse и Aura готовит очередные смартфоны

Выпустив бюджетные смартфоны серий HMD Pulse и HMD Aura на процессорах Unisoc T606, данный производитель работает над более дорогими моделями средней ценовой категории. В аккаунте HMD в Twitter появились сведения о трёх смартфонах с кодовыми именами Nighthawk, Tomcat и Project Fusion. Два первых будут иметь некоторые сходства в характеристиках и внешнем виде с аппаратами Pulse.

Tomcat уже появлялся в бенчмарке Geekbench. Благодаря этому известно о восьмиядерном процессоре, которым может быть Snapdragon 7s Gen 2. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 965 и 2625 баллов соответственно.

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Аппарат обладает яркими цветами, какими славились смартфоны Nokia. Также здесь будет экран с высоким разрешением и качественные камеры. Ожидается использование панели AMOLED FHD+ 120 Гц, PureDisplay HDR10+, основной камеры 108 Мп с оптической стабилизацией, других задних камер 8 Мп и 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 32 Мп. Будут предлагаться 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ, система Android 14, батарея 4900 мАч, зарядка 33 Вт. Ожидается уровень защиты IP67, поддержка Bluetooth 5.2. Стоимость разных конфигураций будет около 400 и 440 евро.

HMD Nighthawk получит такой же экран, основную камеру 108 Мп с вспомогательной 2 Мп и передней 32 Мп. Здесь ожидается процессор Snapdragon 4 Gen2, 8 ГБ памяти, 128 или 256 ГБ хранилища. Ёмкость батареи будет 5000 мАч. Установлена система Android 14, есть поддержка Bluetooth 5.1, два динамика, разъём для наушников и карт памяти microSD. Стоимость составит 250 и 290 евро.

Что касается прототипа HMD Project Fusion, здесь ожидается чип Snapdragon 778. Этот смартфон может быть модульным. Он получит экран IPS размером 6,6 дюйма с разрешением FHD+. Основная камера здесь также 108 Мп, ещё есть камера 2 Мп PureView. Объём памяти составит 8 ГБ, ёмкость аккумулятора 4800 мАч, мощность проводной зарядки 30 Вт, беспроводной 15 Вт. Размеры устройства будут 164 × 76 × 8,6 мм, есть разъём для наушников.

#смартфоны #hmd
Источник: gizmochina.com
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