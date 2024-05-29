Volkswagen собирается в 2027 года представить в Европе недорогой электромобиль

На этой неделе компания Volkswagen объявила о том, что собирается отложить релиз в США электрического седана ID.7 по причине снижения спроса на электромобили. В некоторых других регионах падение спроса не такое заметное. Например, в Европе Volkswagen всё ещё собирается представить к 2027 году электромобиль по цене около 20000 евро. Именно этому автомобилю посвящён выпущенный тизер.

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На нём можно увидеть расплывчатый силуэт с цитатами от руководителей компании. Volkswagen обещает в этом электромобиле поднять на новые высоты планку технологий, дизайна и качества. Автомобиль будет разрабатываться специально под потребности европейских водителей.

Ранее Volkswagen говорила о планах выпустить в США электромобиль за $35000, то есть дешевле по сравнению с ID.4. Это может быть модель ID.2. На этой же платформе будут представлены три других модели от VW Group: кроссовер VW, кроссовер Skoda и кроссовер Cupra. Ещё Volkswagen вела переговоры с Renault о совместном использовании платформы для снижения издержек при производстве и цен электромобилей. Переговоры не увенчались успехом и компания продолжает работать над проектом самостоятельно.

До 2027 года остаётся много времени, в течение которого могут измениться экологические, политические и экономические условия. В результате обещание низких цен может остаться нереализованным. В США компания делает ставку на подключаемые гибриды из-за падения спроса на электромобили.