Google будет обозначать программы с возможностью удалить пользовательские данные и учётные записи

В прошлом году в магазине Google Play Store был введено новое правило касательно приложений с возможностью создания аккаунтов. Если учётную запись можно создать, должна быть возможность и удалить её в самом приложении или через браузер, чтобы приложение осталось в магазине. Теперь такая способность приложений будет указываться.

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Для этого имеется значок «Доступно удаление учётной записи» в разделе «Безопасность данных» в списках приложений. С прошлого декабря Google требует от создателей приложений указывать информацию об удалении аккаунта. После 31 мая не отвечающие требованиям приложения рискуют быть удалёнными из магазина Google.

Также создатели приложений, в которых сохраняются пользовательские данные, должны указывать информацию о методах хранения.