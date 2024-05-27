Redmi K80 Pro получит дисплей OLED 2K

В составе линейки смартфонов Redmi K70 будут три аппарата: Redmi K70e, K70 и K70 Pro. Они получат мобильные процессоры Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. В июле ожидается появление Redmi K70 Ultra на чипе Dimensity 9300 Plus для китайских покупателей, а затем наступит очередь аппаратов Redmi Note 14 и Redmi K80 Pro. Их появление ожидается в последнем квартале нынешнего года. Пока же инсайдер Digital Chat Station опубликовал сведения относительно модели Redmi K80 Pro.

Правда, название устройства в публикации не упоминается. Здесь ожидается процессор флагманского уровня следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, плоский дисплей OLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Каковы будут конфигурации памяти и камер, пока не сообщается.

реклама

Модель Redmi K80 должна получить процессор Snapdragon 8 Gen 3 и также плоскую панель OLED с тем же разрешением и частотой. Аппарат может получить телеобъектив, как и на K70 Pro. Будет ли телеобъектив на стандартном смартфоне, неизвестно.

Другой инсайдер утверждал, что оба устройства получат обновлённый внешний вид задней панели. В частности, здесь будет использоваться новое стекло.

Что касается Redmi Note 14 Pro, в нём ждут экрана AMOLED 1,5K, процессора Snapdragon 7s Gen 3 и батарею 5000 мАч.