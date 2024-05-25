Предполагается, что чип с номером SM7635, на самом деле является Snapdragon 7s Gen 3.

Xiaomi готовится представить новую серию смартфонов Redmi Note 14. После успешного запуска серии Redmi Note 13 в сентябре 2023 года компания уже работает над его преемником, который по её заявлениям обязан поднять качество их смартфонов на новый уровень. Согласно утечке от инсайдера Digital Chat Station на Weibo, китайской социальной сети, ожидается, что серия Redmi Note 14 будет сосредоточена на улучшении камеры и дизайне.

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По слухам, один из телефонов в линейке будет оснащён дисплеем AMOLED 1,5K с высоким разрешением и высокой частотой обновления, работающим на базе чипа Qualcomm SM7635, коммерчески известного как Snapdragon 7s Gen 3. Хотя конкретное устройство не было названо, по техническим характеристикам можно предположить, что это может быть Redmi Note 14 Pro, преемник Redmi Note 13 Pro, который был основан на Snapdragon 7s Gen 2. Утечка также намекает на аккумулятор, возможно, с ёмкостью 5000 мА*ч или больше.

Хотя официальная дата запуска остается неясной, исходя из прошлых стратегий выпуска Xiaomi, Redmi Note 14 Pro вместе с другой моделью из этой серии может дебютировать в Китае примерно осенью 2024 года. До выпуска этих устройств на глобальные рынки, скорее всего, придется подождать до начала 2025 года. При этом, Xiaomi ещё официально не подтвердила никаких подробностей о серии Redmi Note 14.