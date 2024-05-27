Redmi Pad Pro 5G поддерживает сетевую синхронизацию, позволяя легко подключаться к точке доступа телефона одним касанием.

Недавно Redmi выпустила Redmi Pad Pro (WiFi) на мировом и китайском рынках, но пользователям по-прежнему не хватало планшета с поддержкой 5G. Устройство ранее появлялось в отчетах и на нескольких сайтах сертификации, таких как IMDA и Bluetooth SIG, еще до его официального анонса.

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Однако пользователи все ещё ждали вариант планшета с поддержкой 5G. Согласно недавнему сообщению основателя и генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, Redmi Pad Pro также поддерживает 5G. Он упомянул, что пользователи могут наслаждаться хорошей скоростью интернета 5G в дороге, вставив SIM-карту 5G. Кроме того, планшет поддерживает сетевую синхронизацию, что позволяет легко подключиться к точке доступа телефона одним касанием. Цена и доступность варианта 5G остаются неизвестными.

Планшет Redmi Pad Pro (WiFi) оснащён 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с максимальной яркостью 500 нит и частотой обновления AdaptiveSync 120 Гц. Его экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 в паре с графическим процессором Adreno 710. Что касается камер, устройство оснащено фронтальной и задней камерами на 8 МП. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Планшет также поддерживает клавиатуру и стилус. Его размеры составляют 280 х 181,9 х 7,5 мм, а вес — 571 г.