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СтарыйДед
Выпущен бюджетный смартфон Redmi A3x с чипсетом Unisoc T603 и быстрой зарядкой мощностью 15 Вт
Данный смартфон является версией Redmi A3, в которой заменён процессор MediaTek Helio G36 на Unisoc T603.

Redmi официально выпустила Redmi A3x на мировые рынки, начиная с Пакистана. Redmi A3x унаследовал дизайн от своего предшественника, Redmi A3, но с некоторыми улучшениями. Задняя панель выполнена из стекла с круглой камерой, окружённой золотым кольцом в версиях Black и Green и серебряным кольцом в модели White. 6,71-дюймовый IPS LCD HD+ дисплей предлагает широкую цветовую гамму и поддерживает частоту обновления 90 Гц, а технология DC Dimming снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

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В отличие от Redmi A3, модель A3x оснащена процессором Unisoc T603, который обеспечивает более высокую производительность. Он сочетается с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD. Задняя панель смартфона оснащена двойной AI-камерой, включающей основной объектив на 8 МП и вспомогательный. Камера обеспечивает достойные фотографии при хорошем освещении. Фронтальная камера имеет разрешение 5 МП для селфи и видеозвонков.

Redmi A3x поставляется с операционной системой на базе Android 14. Смартфон оснащён большой батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.  Для удобства и безопасности Redmi A3x имеет боковой датчик отпечатков пальцев и аудиоразъем 3,5 мм. Вариант Redmi A3x с 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти стоит 18 999 пакистанских рупий (около 6 200 рублей). Ожидается, что смартфон скоро появится в продаже в Индии и ОАЭ.

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