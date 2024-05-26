Apple M2 имеет более быструю одноядерную производительность по сравнению с Snapdragon X Elite

Компания Microsoft в мае представила новое поколение ноутбука Surface Laptop на новых процессорах Snapdragon. Предварительные заказы уже открыты, поставки покупателям начнутся в июле. Это означает, что дожидаться сведений о реальной производительности процессора нового поколения предстоит ещё больше месяца.

Это не помешало инсайдеру HXL протестировать новый ноутбук Surface на процессоре Snapdragon X Elite и поделиться полученными результатами. Судя по этим результатам, чип способен противостоять модели Apple M2.

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Для тестирования использовался бенчмарк CPU-Z на Surface Laptop 7 с чипом Snapdragon X Elite X1E-78-100. CPU-Z не работает на компьютерах, поэтому там для проведения тестирования была виртуально установлена система Windows 11.

Как известно, виртуальные машины способны принести к падению производительности, поэтому оценка M2 в реальности может быть выше. В итоге Surface Laptop 7 выиграл в многопоточном тестировании с результатом 7923,5 балла против 3822,3 балла у M2. Устройство Apple отыгралось в одноядерном тестировании, набрав 749,5 балла против 686 баллов.

Считается, что Snapdragon X Elite опережает возможности нынешнего поколения процессоров Intel и AMD. Тестирование против предложений Apple стало первым. Таким образом, ноутбуки на основе Snapdragon X Elite могут оказаться тонкими и лёгкими устройствами с высокой продолжительностью работой и производительностью. К тому же в этих процессорах есть официальная поддержка платформы Linux для желающих обойтись без Windows.