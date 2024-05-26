Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Snapdragon X Elite в многоядерных тестах превосходит процессор Apple M2
Apple M2 имеет более быструю одноядерную производительность по сравнению с Snapdragon X Elite

Компания Microsoft в мае представила новое поколение ноутбука Surface Laptop на новых процессорах Snapdragon. Предварительные заказы уже открыты, поставки покупателям начнутся в июле. Это означает, что дожидаться сведений о реальной производительности процессора нового поколения предстоит ещё больше месяца.

Это не помешало инсайдеру HXL протестировать новый ноутбук Surface на процессоре Snapdragon X Elite и поделиться полученными результатами. Судя по этим результатам, чип способен противостоять модели Apple M2.

реклама

Для тестирования использовался бенчмарк CPU-Z на Surface Laptop 7 с чипом Snapdragon X Elite X1E-78-100. CPU-Z не работает на компьютерах, поэтому там для проведения тестирования была виртуально установлена система Windows 11.

Как известно, виртуальные машины способны принести к падению производительности, поэтому оценка M2 в реальности может быть выше. В итоге Surface Laptop 7 выиграл в многопоточном тестировании с результатом 7923,5 балла против 3822,3 балла у M2. Устройство Apple отыгралось в одноядерном тестировании, набрав 749,5 балла против 686 баллов.

Считается, что Snapdragon X Elite опережает возможности нынешнего поколения процессоров Intel и AMD. Тестирование против предложений Apple стало первым. Таким образом, ноутбуки на основе Snapdragon X Elite могут оказаться тонкими и лёгкими устройствами с высокой продолжительностью работой и производительностью. К тому же в этих процессорах есть официальная поддержка платформы Linux для желающих обойтись без Windows.

#apple #процессоры #snapdragon
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Apple не собирается выпускать конкурента для ChatGPT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
3
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
6
Инженер показал ПК в столешнице с RTX 4090, Core i9-13900K и 45" OLED-монитором
2
Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
7
Смартфон Honor Magic 6 Pro будет обладать подарочным набором с наушниками, часами и обслуживанием
+
77-дюймовый LG C3 OLED подешевел на 43% на Amazon
8
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
14
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
1
Уходят в прошлое: Microsoft удаляет ряд старых приложений и функций из Windows 11
5
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появится ещё один ежедневный двухэтажный поезд
+
Часы Garmin Forerunner 965 получили более десятка усовершенствований благодаря новому обновлению
+
NVIDIA теперь дороже Amazon и Tesla вместе взятых
2
Показано частичное изображение экрана Galaxy Z Fold 6 с симметричными рамками
+
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
+
В Германии построили слишком много солнечных ферм
+
В сети появилось видео с уничтожением транспорта украинских формирований на переправе
3
Серия смартфонов Redmi Note 14 Pro получит AMOLED дисплей и пока неизвестный чип Qualcomm
+
Исследователи из США нашли возможность зарядки ноутбука за 1 минуту, а электромобиля - за 10 минут
+
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi A3x с процессором Unisoc T603
1

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
16
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
92
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
51
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
195
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
3
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
20
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
12
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
1
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
1

Сейчас обсуждают

Megagad
00:00
с адатой? То-жн что и с кингспеком - ссд мрут от любого чиха. Про радиаторы на пенолипучке вообще молчу!
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
wsrtuwr6uw6
23:54
тем у кого отжали - да. А нам в РФ - заебок!))
Аграрное возрождение Запорожья: Как Россия возрождает сельское хозяйство освобожденного региона
REY_B_
23:54
Брэдли дороже Т-90 почти в полтора раза. Один бой не показатель. Если бы Т-90 влупил Брэдли, то его экипаж вряд ли бы эвакуировался. Тем более, что и Т-90 и Брэдли до их встречи изрядно успели пострел...
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
REY_B_
23:50
Видимо Риши переизбраться не хочет.... А хочет тихо слинять, пока на него всех собак не повесили.
Консервативная партия планирует вернуть службу по призыву в Великобритании
Wlad Rever
23:48
Мозги включи !
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
l33t_h4x00r
23:46
Ну вот например у меня Сони 10 первого поколения, взял из-за небольшой ширины 68 мм, и хорошего и яркого ИПС экрана без амоледовского шима.... Я подозреваю, что много кто хватает середняки и тд компа...
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
Saf- Saf
23:33
На каком основании исконно Русские территории назвали независимым государством и позволили этому длиться аж 33 года? С какой радости УССР возомнила себя государством, будучи тупо нарезана в своих гран...
Российская армия полностью освободила посёлок Уманское
l33t_h4x00r
23:26
Подлета чего и откуда? Если вы не понимаете, то Европа разная...что могут сделать с Украиной, то не будут делать с Финляндией например..
Президент Эстонии пригрозил «разобраться» с Россией, чтобы потом начать переговоры по Украине
32Влад32
23:25
Напишу грубо, но зато правду. Тупые хохлы вдруг решили, что америкосы их полюбили, зауважали и дают им лучшее оружие из того, что имеют.
Forbes: США передали Украине танки Abrams c самой слабой защитой
Зю
23:23
Надо посмотреть обзоры
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 теперь не требует TPM, Secure Boot или DirectX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем