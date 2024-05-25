Разработка первого MacBook со складным дисплеем, судя по всему, продвигается. Согласно последней информации инсайдеров, устройство может выйти на рынок в следующем году и будет основано на Apple M5.

Слухи о MacBook со складным дисплеем распространялись уже несколько месяцев, и теперь аналитик Минг-Чи Куо предоставил самые точные на сегодняшний день подробности об устройстве. По словам аналитика, Apple разрабатывает ноутбук на основе складного 20,25-дюймового дисплея, который в сложенном виде должен быть размером с 14-дюймовый ноутбук, и, как сообщается, компания также рассматривает 18,8-дюймовую модель, которую можно сложить до размеров 13-дюймового ноутбука.

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Говорят, что Apple прилагает большие усилия, чтобы максимально сократить складку, что увеличивает затраты. Это связано с тем, что покупка складной панели обойдется Apple в 600–650 долларов, а шарнир обойдется еще в 200–250 долларов. Эти затраты основаны на текущих ценах; если поставщики Apple смогут повысить производительность, эти затраты могут снизиться к моменту выхода ноутбука.

Однако наш аналитик ожидает, что затраты на производство будут почти такими же высокими, как и у всем известным Apple Vision Pro. Поскольку гарнитура смешанной реальности Apple стоит не менее 3499 долларов, MacBook со складным дисплеем, скорее всего, также появится на рынке по цене в 3000 долларов. Это неудивительно, поскольку Lenovo ThinkPad X1 Fold в настоящее время стоит около 2200 долларов.

MacBook Fold будет основан на процессоре серии Apple M5 и, согласно текущему графику Apple, поступит в производство в период с четвертого квартала 2025 года по первую половину 2026 года, хотя такие графики могут быть изменены (например, из-за задержки).