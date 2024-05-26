Патент предполагает возможность управления устройствами, виртуальной реальностью, отслеживание местоположения и тактильную обратную связь.

Инновационный патент Apple, выданный Ведомством по товарным знакам и патентам США, приоткрывает завесу над будущим взаимодействия с виртуальной реальностью благодаря концепции «Цифрового камня». Это крошечное устройство, размером с камешек или монету, может стать незаменимым помощником и контроллером в мире технологий.

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«Цифровой камень» — это больше, чем просто миниатюрное устройство. Он оснащён сенсорным дисплеем для отображения визуальной информации и взаимодействия, а также встроенными микрофонами для голосового управления и динамиками для звуковой обратной связи. Кроме того, он обладает возможностью определения местоположения и тактильной обратной связи посредством вибрации.

Многофункциональность этого устройства поражает. Оно может выступать в качестве личного ассистента, управляя умным домом или приложениями с помощью голосовых команд. Оно может трансформироваться в пульт дистанционного управления для колонок, освещения или даже кухонной техники. Патент также намекает на его потенциальную роль в качестве якоря или маркера в сфере дополненной реальности.

Но наиболее отличительной чертой «цифрового камня» является его способность подключаться и взаимодействовать с широким спектром электронных устройств, таких как наушники, колонки, смартфоны, ноутбуки и многое другое. Это открывает интересные возможности для взаимодействия с технологиями. В будущем можно будет использовать эти интерактивные «камешки» для управления своими устройствами и взаимодействия с виртуальными мирами совершенно новыми и интуитивными способами.

Революционизируя взаимодействие с технологиями, «Цифровой камень» Apple имеет все шансы после реализации превратиться в незаменимый инструмент.