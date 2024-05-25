Microsoft запустила специальную веб-страницу, посвящённую скорому прекращению поддержки Windows 10

Несколько недель назад компания Microsoft обновила страницу поддержки своих продуктов. На этой странице указываются сроки завершения поддержки разных версий операционных систем Windows. В частности, здесь есть Windows 7 и Windows 8.1, которые прекратили поддерживать в январе 2023 года. Теперь здесь же появилась Windows 10, которую прекратят поддерживать в следующем году.

На сайте Microsoft есть три вкладки, для Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10. На последней указывается, что пользователям делать со своими устаревающими системами. Естественно, Microsoft рекомендует обновиться до Windows 11.

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На сайте сказано следующее: «После 14 октября 2025 года обновления безопасности и техническая поддержка для Windows 10 будут прекращена. Компьютеры продолжат работать, но мы рекомендуем перейти на Windows 11».

Есть на этой странице и ссылки, которые описывают функциональность Windows 11, сравнивают её с Windows 10, дают руководство по покупке новых ноутбуков. Там же описывается процесс переноса данных с Windows 10 на Windows 11 и предлагается посетить магазин Microsoft Store для просмотра устройств на Windows 11.

В Microsoft знают, что многие продолжат пользоваться Windows 10 и дальше. В последнее время её доля даже увеличивается. Поэтому в компании говорят о необходимости создавать резервные копии файлов в облачном хранилище OneDrive.

В конце страницы есть раздел с часто задаваемыми вопросами и дополнительная информация о продаже старых устройств, обновлении до Windows 11, выборе редакции и т.д. Также есть раздел «Программа расширенной безопасности», которая впервые станет доступна для пользователей домашних ПК. В ней можно будет заплатить за получение обновлений после прекращения официальной поддержки. Подробности об условиях доступа станут известны ближе к октябрю 2025 года.