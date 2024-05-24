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Microsoft анонсировала новые функции для браузера Edge
Microsoft анонсировала несколько новых функций для своего браузера Edge, включая систему запрета на создание скриншотов конфиденциальных данных и механизм принудительной установки критически важных патчей безопасности, направленные на усиление безопасности и удобства использования в корпоративной среде.

Microsoft разработала новые функции для своего браузера Edge, которые позволят улучшить безопасность и удобство использования в корпоративной среде. Главными новинками станут система запрета на создание скриншотов конфиденциальных данных и механизм принудительной установки критически важных патчей безопасности.

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Корпоративная безопасность всегда была одной из ключевых задач для Microsoft. В связи с этим, компания постоянно работает над улучшением безопасности своих продуктов, в том числе и браузера Edge. Сегодня мы расскажем о двух новых функциях, которые позволят улучшить безопасность и удобство использования браузера в корпоративной среде.

Первой новинкой станет система запрета на создание скриншотов конфиденциальных данных. Эта функция позволит администраторам запретить пользователям делать скриншоты конфиденциальной информации, которая отображается в браузере. Например, это может быть полезно при работе с конфиденциальными документами или финансовыми отчетами. Система будет использовать технологию размытия изображения, которая сделает скриншоты нечитабельными. Кроме того, администраторы смогут настроить систему так, чтобы она блокировала копирование конфиденциальной информации в буфер обмена.

Вторая новинка - это механизм принудительной установки критически важных патчей безопасности. Эта функция позволит администраторам устанавливать критические обновления безопасности на всех компьютерах в сети, независимо от того, установлены ли они пользователями или нет. Это позволит улучшить безопасность всей сети и предотвратить возможные атаки хакеров. Кроме того, администраторы смогут настроить механизм так, чтобы он автоматически перезагружал компьютеры после установки обновлений, чтобы избежать проблем с совместимостью.

Кроме того, Microsoft также анонсировала несколько других новых функций для браузера Edge, которые позволят улучшить удобство использования в корпоративной среде. Например, компания добавила поддержку групповых политик, которые позволят администраторам настроить браузер в соответствии с требованиями их компании. Кроме того, Microsoft также улучшила поддержку расширений, которые позволят пользователям добавлять новые функции в браузер.

"Мы постоянно работаем над улучшением безопасности и удобства использования нашего браузера Edge, и сегодня мы рады анонсировать несколько новых функций, которые помогут нашим корпоративным клиентам", - сказал представитель Microsoft. "Наша главная цель - это предоставить нашим клиентам надежные и удобные инструменты для работы, и мы уверены, что новые функции браузера Edge помогут нам достичь этой цели".

Microsoft планирует выпустить новые функции для браузера Edge в ближайшем будущем. Компания также сообщила, что будет продолжать работать над улучшением безопасности и удобства использования браузера в корпоративной среде.

В заключение, новые функции для браузера Edge от Microsoft позволят улучшить безопасность и удобство использования в корпоративной среде. Система запрета на создание скриншотов конфиденциальных данных и механизм принудительной установки критически важных патчей безопасности помогут администраторам защитить конфиденциальную информацию и предотвратить возможные атаки хакеров. 

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