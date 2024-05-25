Компания Microsoft объявила о предстоящем удалении целого ряда приложений и функций из операционной системы Windows 11. Эти изменения затронут как рядовых пользователей, так и IT-специалистов.

Источник изображения: Microsoft

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Согласно опубликованному списку, из Windows 11 исчезнут такие известные приложения, как Cortana, "Советы" и текстовый редактор WordPad. Последний был включён в состав Windows ещё в далёком 1995 году и многие поколения пользователей выросли на нём. Теперь Microsoft рекомендует использовать для работы с документами пакет Microsoft Office, а для простых текстовых файлов блокнот.

Голосовой помощник Cortana, некогда активно продвигавшийся компанией как одна из интересных особенностей операционной системы, также уходит в небытие. Правда, сам искусственный интеллект Cortana останется в ряде других приложений Microsoft, включая Outlook, Teams и Skype.

Ещё одно приложение, которое скоро исчезнет из Windows - "Советы". Оно предназначалось для предоставления пользователям полезной информации о новых функциях ОС. Пока приложение ещё не удалено, но обновляться оно уже не будет.

Помимо стандартных приложений, ряд изменений коснётся инструментов для IT-специалистов. Так, исчезнет утилита записи действий, позволяющая фиксировать точную последовательность шагов при возникновении какой-либо проблемы. Это, по мнению специалистов, усложнит процесс устранения неисправностей. Кроме того, Windows лишится поддержки языка сценариев VBScript, что затронет администраторов корпоративных сетей.

По словам компании, причиной отказа от ряда функций является появление новых, более удобных альтернатив. Однако критики отмечают, что некоторые удаляемые возможности по-прежнему актуальны и широко используются. Это может вызвать недовольство консервативно настроенных пользователей.

В целом же обновление Windows 11 24H2, помимо "чистки" устаревших приложений, принесёт и массу положительных нововведений. Среди них - расширенные инструменты искусственного интеллекта, повышение производительности и безопасности ОС. Полный список изменений можно найти на официальном сайте Microsoft.