Fortnite приносит Fallout, X-Men и Безумного Макса

Разработчики из компании Epic Games всегда стараются следить за тем, что популярно в данный момент, чтобы поддерживать интерес к своей игре Fortnite. В прошлом сезоне геймерам предлагалось пострелять в греческих богов и монстров. Теперь, в свете выхода популярного сериала Fallout, взят курс на постапокалипсис. В Fortnite стартует пятая глава третьего сезона.

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Она получила название «Вдребезги» (Wrecked) и среди прочего вдохновение авторы черпали в фильмах про Безумного Макса. На это намекают пустыни и модифицированные автомобили. Примерно похожее окружение в играх Fallout, а в июле можно будет получить доступ к Магнето из «Людей Икс». Сезон продлится до 16 августа.

Над островом пронеслась песчаная буря, в результате чего на юге появилась область под названием «Пустошь». Гора Олимп при этом сохранилась на своём месте. Среди новых локаций игроки обнаружат нефтеперерабатывающий завод Redline Rig, автомобильную арену Нитродрома и Брутальный плацдарм с боссом Мегало Дон.

Завод выпускает Nitro Splash и Nitro Barrels для заправки автомобилей и самого себя. Предмет под названием Nitro Fists можно использовать для ближнего боя.





На транспортные средства можно устанавливать пулемётные турели и бамперы с шипами. Также можно угнать один из двух военных автобусов с пушками и электромагнитными импульсами для повреждения щитов противника.

Из Fallout в игру пришла Ядер-Кола. Она восстанавливает здоровье и щиты. Боевой пропуск позволит разблокировать скин для силовой брони Т-60.