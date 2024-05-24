Компания Nvidia переживает лучшие времена

Компания Nvidia опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам первого портала нынешнего года. Эти результаты оказались лучше ожидавшихся и в результате её акции подорожали до новых высот. Доход за три месяца равен 26 млрд, на 18% больше по сравнению с последним кварталом прошлого года и на 262% лучше прошлогоднего результата. Благодарить за это стоит технологии ИИ и дата-центры.

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Разводнённая прибыль на акцию по GAAP равна $5,98. Это на 21% превышает результат минувшего квартала и на 629% лучше показатели годичной давности. Без GAAP результаты ещё лучше, а именно $6,12, + 19% и +461%. Обозреватели ждали прибыль акцию не более $5,65 при доходе в $24,69 млрд.

Nvidia предвидит отличные результаты и далее. Доход прогнозируется в размере $26 млрд плюс-минус 2%. Это выше прогнозов аналитиков в 26,6 млрд. При этом скорректированная валовая прибыль может составить только 75,5% против 70-8,9% квартал ранее.

Акции компании в среду подорожали на 6% и в четверг ещё на 7%, стоимость превысила $1000. В середине прошлого года капитализация Nvidia перевалила за отметку в триллион долларов. Недавно были представлены графические процессоры на архитектуре Blackwell, но игровые видеокарты на них предстоит подождать как минимум до конца года.