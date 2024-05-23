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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Повышение дивидендов NVIDIA в 2,5 раза не было призвано привлечь инвесторов к акциям компании
Просто нельзя платить менее одного цента дивидендов на одну акцию.

Издание Barron’s имеет обыкновение прояснять у представителей NVIDIA некоторые неоднозначные моменты сразу по итогам публикации квартальной отчётностью, и ситуация с предстоящем дроблением акций компании и повышением дивидендов в два с половиной раза не стала исключением. Источнику удалось убедиться, что NVIDIA повысила дивиденды сугубо по техническим причинам, и не руководствовалась целью привлечь за счёт этого новых инвесторов.

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Источник изображения: NVIDIA

Как уже известно, с десятого июня после дробления акций NVIDIA их количество в обороте увеличится в десять раз. Текущее значение дивидендов подразумевало выплату по 4 цента на одну акцию, но платить менее 1 цента дивидендов нельзя чисто технически, поэтому в свете предстоящего дробления NVIDIA и подняла размер дивидендов до 10 центов на «старую» акцию, чтобы после дробления инвесторы могли получать по 1 центу дивидендов на «новую» акцию, которая будет стоить в десять раз меньше.

По данным источника, дивидендная доходность акций NVIDIA даже после этих мер не превысит 0,04% годовых, и с этой точки зрения их мало кто приобретает именно ради получения дивидендов. Курсовая стоимость акций компании в последние годы растёт так стремительно, что на колебаниях курса можно заработать заметно больше и при этом гораздо быстрее. Так, например, за предыдущие 12 месяцев акции NVIDIA подорожали более чем в три раза.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #дивиденды
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