Обновление Windows 11 принесло ряд полезных возможностей

Неделя для Microsoft выдалась насыщенная, с анонсом ряда ноутбуков на новых процессорах Snapdragon X Elite и новой функциональности искусственного интеллекта для Windows. На начавшейся во вторник конференции Build было сказано, что проводник Windows 11 получит несколько полезных для программистов возможностей.

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В частности, речь идёт о появлении контроля версий. Системы вроде Git будут интегрированы в интерфейс проводника. Это даст возможность смотреть комментарии и отслеживать статус репозитория. Синхронизация последних файлов на локальном диске может пригодиться работающим над совместными проектами

Расширяются возможности архивирования. Из проводника можно будет сжимать файлы в современные форматы 7z и TAR. 7z имеет более высокий уровень сжатия по сравнению с популярным стандартом ZIP, а также поддерживает шифрование AES-256. TAR пользуется популярностью в системах Unix и годится для работы с большими наборами данных. Всё это позволит снизить зависимость от сторонних утилит подобного рода.

Обновление расширяет возможности версии KB5031455, представленной в конце прошлого года с новыми форматами архивирования для проводника. Со времён Windows 98 в системе была поддержка ZIP, а в прошлом году появились форматы RAR, 7Z, TAR и менее известные TZST и TXZ. Всё это давало возможность только открывать и просматривать архивы, а теперь можно выполнять архивирование через контекстное меню.



