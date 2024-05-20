Для корпорации Microsoft выпуск недоработанных апдейтов становится нехорошей традицией

Как сообщает ресурс WindowsLatest, установка майского обновления для Windows 11 с кодом KB5037771 может вызывать некоторые проблемы с работой «Проводника» — в частности, возникновение сообщений об ошибках. Также многие пользователи на Reddit рапортуют о том, что проблема с работой VPN-подключений, которую обещала решить Microsoft, продолжает быть актуальной, хотя другие владельцы систем на Windows 11 отчитались, что VPN-соединение стало работать нормально. Вероятно, Microsoft попробует повторно исправить ошибку в июньском или июльском обновлении.

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В целом, как отмечают эксперты, майский апдейт оказался гораздо менее проблемным, чем некоторые другие – даже ошибка процесса «explorer.exe», впервые замеченная в феврале, и появившаяся со временем у многих пользователей, не приводит к каким-либо серьезным последствиям. Тем не менее, иногда установка обновления на некоторых компьютерах может занимать неожиданно много времени или зависать на 70%, после чего выдавать ошибку. Так, команде WindowsLatest удалось инсталлировать апдейт далеко не с первой попытки — пришлось перезагружать компьютер и перезапускать службу Центра обновления Windows.