Скоро могут быть представлены бюджетные часы Samsung Galaxy Watch FE

Компания Samsung в недалёком будущем собирается провести мероприятие с анонсом ряда продуктов нового поколения. В первую очередь ждут складных смартфонов Fold 6 и Flip 6, но будут представлены устройства и других категорий.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал список анонсируемых Samsung продуктов, куда входят недавно уже представленные Galaxy Book 4 Edge и Edge Pro на процессорах Qualcomm Snapdragon X. Также в этом списке есть беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и более дорогие Buds 3 Pro. Наконец, ожидается появление премиальных смарт-часов Galaxy Watch 7 Ultra.

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Слухи о них уже существовали прежде и новые сведения подтверждают их. Здесь должен быть квадратный циферблат и объём хранилища в 32 ГБ.

Наряду с этими часами будет представлена стандартная версия Galaxy Watch 7. В обоих случаях они получат операционную систему WearOS 5 с программной оболочкой Samsung One UI Watch 6. Также ожидается появление более дешёвой модели Galaxy Watch FE. Это может быть обновлённый вариант часов Galaxy Watch 4.

Среди совсем новых продуктов должно быть представлено умное кольцо Galaxy Ring.