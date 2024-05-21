Это будет своего рода корейский Патрик Гелсингер.

Samsung Electronics хоть и является крупнейшим производителем памяти в мире, в сегменте HBM отстаёт не только от более мелкой компании SK hynix, но и от американского конкурента Micron Technology. Возможно, подобный стратегический просчёт стал поводом для смены руководителя Samsung, отвечающего за полупроводниковую продукцию. Как сообщает Bloomberg, им на днях был назначен 63-летний Чун Юн Хён (Jun Young Hyun).

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Источник изображения: Samsung Electronics

Он успел поработать и в качестве Samsung SDI, производящей тяговые аккумуляторы для электромобилей, но на заре своей карьеры, которая в структурах Samsung ведёт отсчёт от 2000 года, занимался именно разработкой различных типов памяти — как оперативной, так и твердотельной.

Для предшественника — Кюн Ки Хёна (Kyung Kye Hyun), уход с поста руководителя полупроводникового бизнеса Samsung не отождествляется с крахом карьеры. Напротив, он возглавит корпоративный Институт передовых технологий Samsung и будет определять, какие из перспективных новых рыночных сегментов компании предстоит освоить в будущем. Чун Юн Хён вступает в новую должность в довольно солидном возрасте, который близок к пенсионному, но аналитики считают, что это говорит о потребности Samsung в опытном руководителе на полупроводниковом направлении бизнеса.