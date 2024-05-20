Чип в новых часах Samsung будет производиться на техпроцессе 3 нм

Нынешним летом компания Samsung проведёт мероприятие, на котором представит в первую очередь складные смартфоны следующего поколения. Также здесь будут анонсированы новые часы. Информации о них становится всё больше.

Издание The Korean Economic Daily сообщает, что Samsung готовит производственную линию на техпроцессе второго поколения 3 нм. Чипы на ней должны начать производить во втором полугодии.

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Первым чипом в этой серии будет модель Eyxnos W1000 и его ожидают в составе часов Galaxy Watch 7. Производительность и энергоэффективность должны вырасти на 20% по сравнению с производящимся на техпроцессе 5 нм Exynos W930 из Galaxy Watch 6. Другой источник ранее обещал прирост эффективности на 50%.

Переход на этот техпроцесс позволит Samsung опередить Apple, в часах которой Watch Series 9 и Watch Ultra 2 применяется чип на техпроцессе 5 нм. В следующих часах Apple ожидается чип на 4 нм.

Оптимизация операционной системы также важна для продолжительности работы устройств. Samsung собирается задействовать преимущества новой гибридной Wear OS для увеличения автономности часов.

Ещё ожидается появление непрерывного отслеживания мерцательной аритмии и уровня сахара в крови. В состав серии часов должна войти новая модель Galaxy Ultra. Ожидается увеличение ёмкости аккумуляторов, объёма памяти и хранилища.