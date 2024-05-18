Samsung может представить более дешёвую модель часов Galaxy Watch

Компания Samsung летом собирается представить ряд продуктов, среди которых будут складные смартфоны следующего поколения, смарт-часы и умное кольцо. Недавно в документах Федеральной комиссии по связи (FCC) США было найдено описание новой модели, которой могут оказаться часы Galaxy Watch FE.

реклама

Модельные номера указывают на Galaxy Watch 7. Обнаружены номера SM-L300 и SM-L310 которые могут относиться к часам размером 40 мм и 44 мм. Это модели с поддержкой только Bluetooth. Версии с поддержкой LTE могут иметь номера SM-L305 и SM-L315.

Также обнаружен неизвестный ранее модельный номер SM-R861, который тоже относится к умным часам. Здесь поддерживается только Bluetooth, что может означать бюджетные часы. Дополнительные подробности относительно этой модели отсутствуют, поэтому предстоит подождать анонса или утечек информации до него. Мероприятие запланировано на 10 июля в Париже.