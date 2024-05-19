Samsung Galaxy Book4 Edge скоро будет выпущен на новых процессорах Snapdragon X Elite.

Компании Microsoft, Asus, Dell, Lenovo и другие производители персональных компьютеров готовят устройства первого поколения AI PC на системе Windows 11 и новых процессорах Snapdragon. Samsung собирается представить ноутбук Galaxy Book4 Edge, информация о котором появилась перед анонсом.

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Немецкий блог WinFuture сообщает, что модели Galaxy Book4 Edge и Galaxy Book4 Edge Pro будут выпущены с экранами 14 дюймов и 16 дюймов. Они будут работать на 12-ядерных процессорах Snapdragon X Elite, объём оперативной памяти составит минимум 16 ГБ. Pro получит более мощный процессор Snapdragon X Elite X1P-84-100 с тактовой частотой до 4,2 ГГц. Сколько будет оперативной памяти максимум, неизвестно.

Также доступны изображения этих ноутбуков. Выбор разъёмов здесь не слишком обширный: два USB-C, один HDMI и разъём для наушников. Экраны обладают скруглёнными углами и достаточно широкими рамками.

В 16-дюймовых моделях разъёмов больше. Здесь дополнительно имеются цифровые клавиши на клавиатуре, картридер microSD и дополнительный USB-C.

Экраны относятся к типу AMOLED с разрешением 3K, максимальная яркость у них достигает 400 нит. Цена пока неизвестна, но это явно не бюджетные ноутбуки.

Благодаря им были продемонстрированы также новые обои Windows 11 по умолчанию.