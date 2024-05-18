Samsung планирует представить Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Ring 10 июля.

По слухам, складной телефон Galaxy Z Fold 6 от Samsung будет иметь лучшую систему камер, чем флагманский смартфон Galaxy S24. Это будет первым случаем, когда складное устройство предлагает лучшие камеры по сравнению с устройствами серии S. Информация о таком улучшении получена от необычного источника, но ее достоверность пока не подтверждена.

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Система камер в устройствах серии Galaxy S24 уже впечатляет, предоставляя приличную базовую и версию Plus. Она включает 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS, 12-мегапиксельный ультразум и 10-мегапиксельную камеру с 3-кратным телефото. Пользователи были бы довольны, если бы такая же система камер использовалась в Galaxy Z Fold 6, но Samsung, кажется, имеет другие планы на этот счет.

Пока нет дополнительной информации о том, в чем конкретно будет заключаться улучшение системы камер в Galaxy Z Fold 6 по сравнению с Galaxy S24. Но до июля уже не так далеко, поэтому скоро мы узнаем больше подробностей. Samsung планирует представить Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Ring 10 июля.