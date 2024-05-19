Ремонт новых iPad Pro стал проще прежнего

Компания Apple обычный выпускает не самые простые для самостоятельного ремонта устройства. На YouTube-канале Phone Repair Guru решили провести вскрытие недавно представленного планшета iPad Pro на процессоре Apple M4. Процесс разборки устройства оказался довольно простым по сравнению с прежними поколениями планшетов iPad.

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Автор канала специализируется на создании видеороликов, в которых он показывает ремонт смартфонов, планшетов и прочей электроники. На этот раз он занялся 13-дюймовым планшетом, чтобы понять, как в такой тонкий корпус удалось поместить столько современных технологий. Apple утверждает, что это самый тонкий iPad в истории. Его толщина составляет 5,1 мм.

В 2014 году был выпущен тонкий iPhone 6 Plus, который достаточно легко сгибался. Чтобы не допустить повторения этой проблемы, Apple поместила внутрь планшета защитное покрытие. К тому же, поскольку это планшет, ему не грозит погнуться в заднем кармане брюк, раз он туда попросту не поместится.

Это покрытие помогает также рассеивать тепло от мощного процессора и остальных компонентов. Логотип Apple на задней панели планшета применяется как радиатор. В его состав входит медь, которая хорошо рассеивает тепло.

В последние годы устройства Apple стали лучше в плане самостоятельного ремонта, и новые iPad ещё раз подтверждают это.