Ранее о похожей проблеме сообщали покупатели смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra

Как сообщает популярный ресурс MacRumors, посвященный корпорации Apple и ее продукции, владельцы планшетов iPad Pro M4 с OLED-дисплеями массово жалуются на повышенную зернистость изображения, напоминающую цифровой шум на фотографиях с высоким показателем ISO. Пользователи отмечают, что максимальный эффект зернистости наблюдается при слабом внешнем освещении или его отсутствии, а также при низкой или средней яркости.

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В настоящий момент неизвестно, связана ли проблема с производственным браком OLED-панелей. Дисплеи на органических светодиодах действительно могут выглядеть более зернистыми, чем, например, IPS-экраны из-за того, что отдельные субпиксели могут отличаться по размеру и форме. Обычно такой эффект заметен на крупных экранах, если смотреть на них с минимального расстояния.

Ранее о проблеме с зернистостью экрана сообщали покупатели смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra, также оснащенных OLED-экранами. Согласно информации журналистов, для 11-дюймовой модификации Apple iPad Pro M4 панели поставляет именно Samsung, а для 13-дюймовой — LG. Все найденные командой MacRumors жалобы, за исключением всего двух касаются именно 11-дюймовой модели, поэтому на данный момент есть основания предполагать, что проблема связана с OLED-панелями Samsung.