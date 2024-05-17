Российская компания Caviar выпустила лимитированную серию планшетов iPad Pro Criss-Cross с использованием титана и 18-каратного золота.

Российская компания Caviar, известная своими эксклюзивными и роскошными гаджетами для состоятельных покупателей, вновь удивила рынок, представив лимитированную серию планшетов iPad Pro с уникальным дизайном Criss-Cross. Эта модель создана на основе недавно анонсированного Apple iPad Pro 2024 года и уже привлекла внимание коллекционеров и любителей премиальных устройств по всему миру.

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Дизайн Criss-Cross воплощает в себе сочетание роскоши и инноваций. Задняя панель планшета выполнена из высококачественных материалов, таких как титановое покрытие и вставки из 18-каратного золота. Узор Criss-Cross, напоминающий переплетающиеся линии, символизирует пересечение традиций и современных технологий, что подчеркивает философию Caviar в создании своих изделий.

Каждый экземпляр новой серии iPad Pro выпускается в ограниченном количестве — всего 99 штук. Это делает их не только стильным аксессуаром, но и выгодным вложением. Каждое устройство имеет уникальный номер и сертификат подлинности, что добавляет эксклюзивности и подчеркивает статус владельца.

«Мы всегда стремимся создавать не просто гаджеты, а произведения искусства, которые будут радовать своих владельцев и выделяться на фоне массового производства» — отметил представитель компании Caviar. «Серия Criss-Cross — это наша дань уважения как традициям, так и инновациям, воплощённым в новом iPad Pro от Apple».

Новый iPad Pro 2024 года, на базе которого создана серия Criss-Cross, оснащён мощным процессором M3, дисплеем Liquid Retina XDR и поддержкой новейших технологий, включая 5G и расширенные возможности работы с дополненной реальностью. В сочетании с дизайном от Caviar, этот планшет становится не только функциональным устройством, но и статусным символом.

Ожидается, что стоимость одного такого планшета составит около 15 000 долларов США, что обусловлено использованием дорогих материалов и ручной работы. Несмотря на высокую цену, интерес к новинке уже проявили как отечественные, так и зарубежные коллекционеры и энтузиасты высоких технологий.