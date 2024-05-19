Появился слух относительно планов Microsoft на рынке игровых консолей.

Появление следующего поколения игровых консолей может быть ближе, чем мы полагали. По крайней мере это относится к моделям Microsoft Xbox. Инсайдер под ником TheGhostofHope, который специализируется на утечках информации по играм Call of Duty, говорит о релизе нового поколения консолей Xbox в конце 2026 года. Тогда же должна быть представлена следующая игра Call of Duty. Эта дата значительно более ранняя, чем ожидали большинство аналитиков.

При этом конец 2026 года называется уже не впервые. На YouTube-канале RedGamingTech подобный слух впервые появился в декабре 2023 года. Тогда же говорилось, что новая консоль может работать на процессоре AMD Ryzen Zen 5, поскольку процессоры на новой архитектуре Zen 6 к тому времени не будут представлены. Ещё говорилось, что Microsoft может отказаться от тактики выпуска двух разновидностей Xbox и консоль будет всего одна. В настоящее время предлагаются модели Xbox Series S и X.

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Цель заключается в попытке повторить успех самой популярной для Microsoft Xbox 360. Она была представлена за год до появления Sony PlayStation 3 и всё внимание покупателей было нацелено только на неё. К в 2014 году было продано 84 млн экземпляров Xbox 360, тогда как консоль Xbox первого поколения купили только 24 млн раз, а Xbox One 58 млн. В настоящее время Series S и X проданы в количестве 27 млн.

Выпуск консоли раньше конкурента является рискованным. Microsoft может потребоваться пойти на риск, чтобы сократить отставание в продажах своих консолей по сравнению с PlayStation. Недавно президент подразделения Xbox говорил, что следующая Xbox станет самым крупным технологическим скачком между поколениями в истории консолей Microsoft.

Чтобы добиться этой цели, компания может отказаться от промежуточного обновления, тогда как Sony готовится выпустить PlayStation 5 Pro. Все свои усилия Microsoft сосредоточит на создании консоли следующего поколения. Вряд ли Sony выпустит PlayStation 6 раньше 2027 или даже 2028 года, поэтому у Microsoft будет время на продажу своей новой модели и на разработку промежуточного обновления для противостояния с PlayStation 6.