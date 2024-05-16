12 ГБ памяти LPDDR5X на Nintendo Switch 2 помогут увеличить качество графики.

Считается, что в выходящей недалёком будущем портативный игровой консоли Nintendo Switch 2 объём оперативной памяти типа LPDDR5X будет составлять 12 ГБ. В таком случае по качеству текстур портативное устройство сможет превзойти игровую консоль Microsoft Xbox Series S. Это позволит устранить многие недостатки качества графики, которые имеются в Nintendo Switch первого поколения.

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Специалисты издания Digital Foundry проанализировали последние утечки информации относительно Switch 2, в первую очередь обращая внимание на оперативную память. Обновление является значительным, избавляя консоли от узкого места во многих играх. Её пропускной способности должно хватить для загрузки процессора, в результате чего кроссплатформенные игры должны быть урезаны минимально по сравнению с их версиями на других устройствах. Для сравнения, в Microsoft Series S объём памяти 10 ГБ. Также увеличение памяти даст возможность использовать масштабирование благодаря технологии Nvidia DLSS, обрабатывая текстуры более высокого разрешения. Это позволит увеличить качество графики Switch 2.





Таким образом, пусть даже по производительности устройство не сравнится с Xbox Series S, по качеству текстур оно может иметь преимущество.