20 с лишним лет назад молодая компания DMA Design искала финансирования в стенах Microsoft.

Во времена разработки GTA 3 к Microsoft пришли DMA Design. Они обсуждали финансирование для следующего проекта, хотели перенести свою серию из 2D в 3D. Разработчики показали издателю свои демо версии игры, как она работает и почему это людям будет интересно.

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Майкрософт посмотрели, посмеялись и сказали, что игроки в такое играть не захотят, так что сделка не состоялась. Эта игра называлась GTA 3, а разработчики вскоре поменяли свое название на Rockstar Games. Да, все верно, Майкрософт могли бы владеть GTA.

Однако, версия для XBOX всё же отличается улучшенной графикой — гораздо более четкими текстурами персонажей и автомобилей, моделями с увеличенным количеством полигонов, более качественно сделанными звуками и музыкой с более высоким битрейтом, относительно версий для PlayStation 2 и ПК. Всё же до конца неизвестно, чем руководствовались создатели при создании версии для XBOX, ведь такие же улучшения можно было сделать и для ПК.

GTA 3 провела революцию в мире видеоигр, после ее ошеломительного успеха многие игровые компании пытались повторить успех Rockstar Games, но повторить и сделать лучше смогли только сами создатели игры.