Камеры на Xiaomi 15 Ultra могут остаться неизменными, за исключением обновлённой камеры-перископа.

В феврале нынешнего года компания Xiaomi представила смартфон 14 Ultra. Данный аппарат считается одним из лучших современных камерофонов. Теперь начинают постепенно появляться слухи относительно смартфона, который придёт ему на смену.

Известный инсайдер под ником Digital Chat Station утверждает, что аппарат следующего года сохранит четыре задние камеры, включая два телеобъектива. Такое же сочетание камер предлагается на Xiaomi 14 Ultra, тогда как на моделях Xiaomi 14 и 14 Pro сзади только три камеры.

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Также инсайдер утверждает, что будут улучшены результаты съёмки с зумом в диапазоне 10x-30x. При этом будет предлагаться камера-перископ с пятикратным зумом, но на десятикратный зум можно не рассчитывать.

Китайскому производителю будет непросто улучшить камеры и без того одного из лучших в плане фотографических возможностей смартфона. Некоторые полагают, что в этом смысле аппарат превосходит даже Samsung Galaxy S24 Ultra. Впрочем, есть мнение, что при съёмке с дальних дистанций происходит слишком агрессивная программная обработка изображений, а другим не нравятся автономность и многочисленные предустановленные приложения. Возможно, в следующем году Xiaomi сможет устранить эти недостатки.