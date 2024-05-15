До презентации POCO F6 в Дубае осталось всего девять дней, и китайская компания опубликовала на сайте X информацию о внешнем виде новой топовой модели этого суббренда, которая, похоже, представляет собой Redmi с другим именем.

В очередной раз Xiaomi через X (бывший Twitter) показала часть дизайна телефона и объявила о новом цвете, вдохновленном титановым дизайном iPhone 15 Pro. На самом деле, титановый цвет - не единственное, что напоминает об устройстве Apple в его дизайне, но об этом мы поговорим чуть позже.

Изображение не показывает нам телефон во всех деталях, но оно дает нам достаточное представление о нем, чтобы слухи о том, что этот телефон - Redmi Note Turbo 3 под другим именем, получили некоторую поддержку. Для начала, если мы посмотрим на эти два устройства, то увидим, что цвет, вдохновленный титаном, также присутствует на Redmi.

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Если мы снова посмотрим на дизайн, то обнаружим то же расположение камер, с теми же датчиками и с пропорциями, которые также хотят подражать iPhone 15 Pro. Напомним, что речь идет о 50-Мп сенсоре Sony LYT-600 с OIS, 8-Мп сверхширокоугольном и 20-Мп сенсоре для фронтальной камеры.

Дизайн кнопок, судя по всему, будет точно таким же, как у Redmi Note Turbo 3: кнопки регулировки громкости и питания на правой стороне корпуса, если смотреть от экрана. Экран, согласно тому, что мы знаем о Redmi Note Turbo 3, будет иметь диагональ 6,67 дюйма с разрешением 1,5K. Он будет иметь частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 2 400 нит.

Что касается процессора, то, скорее всего, мы получим Snapdragon 8s Gen 3 и варианты с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Все это, возможно, будет сопровождаться широко известной новой фирменной системой охлаждения и питаться от аккумулятора емкостью 5 000 мАч.

Впрочем, как всегда, до официальной презентации ничего не подтверждается. Напомним, что Xiaomi запланировала ее на 23 мая в Дубае, и именно тогда мы официально узнаем все наверняка.