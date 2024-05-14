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Смартфоны Xiaomi и Samsung оказались в лидерах по SAR-излучению в 2024 году
Согласно новому отчету, смартфоны от ведущих производителей, таких как Xiaomi и Samsung, в 2024 году стали основными источниками SAR-излучения для пользователей. Эксперты предостерегают, что технологический прогресс несет с собой не только удобство, но и серьезные риски для здоровья.

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, позволяя быстро обмениваться информацией, развлекаться и повышать собственную производительность. Однако с развитием технологий, по мнению экспертов, растет и серьезный побочный эффект – все более высокие уровни SAR-излучения, источником которого становятся именно эти устройства.

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Согласно данным аналитической компании Stocklytics, в 2024 году смартфоны производства Xiaomi и Samsung вышли в лидеры по степени опасного излучения на пользователей. Некоторые модели этих брендов показали тревожно высокие показатели удельного коэффициента поглощения (SAR) – основного критерия оценки уровня излучения.

Так, флагманский Xiaomi Mi A1 продемонстрировал SAR (ухо) в 1,75 Вт/кг, а SAR (тело) - 0,76 Вт/кг. Серия Xiaomi Mi Max 3 также отличилась высокими показателями - 1,58 Вт/кг для уха и 1,42 Вт/кг для всего тела. Даже 5G-модели этого бренда не стали исключением, набрав 1,56 Вт/кг по SAR для тела.

В числе лидеров по излучению оказалась и серия Samsung Galaxy A23 5G с SAR 1,5 Вт/кг как для уха, так и для всего тела. Даже популярный складной Galaxy Z Fold 4 демонстрирует показатели SAR (ухо) 1,30 Вт/кг и SAR (тело) 1,51 Вт/кг.

В то же время некоторые модели, например Google Pixel 3a/4a или iPhone 7, излучают значительно меньше – около 1,36-1,39 Вт/кг для уха. Это говорит о том, что производителям все еще непросто найти оптимальный баланс между характеристиками и уровнем излучения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что с приходом 5G ситуация может ухудшиться. Новые поколения мобильных технологий используют гораздо более широкий диапазон частот, что чревато всплеском излучения, если не будут предприняты серьезные меры.

Потребителям остается внимательно следить за характеристиками выбираемых смартфонов и отдавать предпочтение моделям с более низкими показателями SAR. Ведь сохранение баланса между технологическим прогрессом и безопасностью здоровья – одна из главных задач на пути развития мобильной индустрии.

#смартфоны #samsung #xiaomi #5g #радиационное излучение
Источник: stocklytics.com
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