Несмотря на аппаратные ограничения, Nintendo Switch умеет поддерживать частоту кадров выше 60 кадров/с при экстремальном разгоне

YouTube-блогер под ником Naga, ранее показавший модифицированную консоль Nintendo Switch с 8 ГБ памяти и её способность обрабатывать некоторые игры с повышенной производительностью на высоком разрешении, продолжил свои эксперименты. Новое видео показывает экстремальный разгон, при котором игра Zelda: Tears of the Kingdom работает на разрешениях 720p, 900p, 1080p, 1440p и 4K.

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Частота процессора составила 2499 МГц, графического процессора 1497 МГц, оперативной памяти до 3000 МГц. Система выдаёт в этой игре около 70 кадров/с на разрешении 720p, 60 кадров/с на 900p и около 45 кадров/с на 1080p. Также разогнанная система может достигать 30 кадров/с на разрешении 1440p, но на 4K комфортно поиграть уже не получится.





Zelda: Tears of the Kingdom не слишком хорошо идёт на Nintendo Switch с настройками по умолчанию. Между тем, эта игра считается привлекательной для поклонников открытых миров. Здесь нет радикальных отличий от игры прошлого поколения, но и хуже она не стала.