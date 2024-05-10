Nintendo выразили надежду продать еще 13,5 миллиона единиц Switch в 2025 финансовом году.

Nintendo объявила о своих планах выпустить преемника консоли Switch в течение финансового года, который заканчивается в марте 2025 года.



Однако, в своем отчете о прибылях и доходах, президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявил, что текущие прогнозы продаж не включают Switch 2. Все, что Nintendo обещает на данный момент, - это продажу еще 13,5 миллиона единиц Switch в следующем финансовом году. Ожидается, что Nintendo таким образом превзойдет продажи Nintendo DS и возможно даже PlayStation 2.

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В отчете также сказано, что Nintendo не ожидает проблем с поставками полупроводников, подобных тем, которые возникли в прошлом году, и что это не будет препятствием для выпуска Switch 2. Компания также подтвердила, что акцент в новой консоли по-прежнему будет сделан на физических носителях игр. Таким образом, слухи о том, что Nintendo может перейти к цифровым играм, оказались не подтверждены.